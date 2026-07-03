PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Scooter am Bahnhof entwendet +++ Trickdieb gibt sich als Teppichreiniger aus

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Scooter am Bahnhof entwendet,

Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 17:40 Uhr bis Donnerstag, 02.07.2026, 00:05 Uhr

(kq)Zwischen Mittwochabend und kurz nach Mitternacht ist am Bahnhof in Rüdesheim am Rhein ein E-Scooter entwendet worden.

Der Besitzer hatte seinen E-Scooter am Mittwoch gegen 17:40 Uhr mit einem Schloss an einem Fahrradständer in der Oberstraße befestigt. Als er gegen 00:05 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass der E-Scooter entwendet worden war. Das Schloss befand sich weiterhin am Fahrradständer.

Die Polizei fahndet nun nach dem E-Scooter, an dem zuletzt das Versicherungskennzeichen "046 LJF" angebracht waren.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 91120 zu melden.

2. Trickdieb gibt sich als Teppichreiniger aus, Geisenheim, Am Rosengärtchen, Donnerstag, 02.07.2026, 10:00 Uhr

(kq) Am Donnerstagvormittag ist eine Seniorin in Geisenheim von einem Trickdieb bestohlen worden.

Gegen 10:00 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Frau in der Straße "Am Rosengärtchen" und gab sich als Teppichreiniger aus. Die Seniorin ließ den Mann daraufhin in ihre Wohnung. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter Schmuck, darunter mehrere hochwertige Ringe.

Anschließend entfernte sich der Mann unerkannt. Der Täter wurde als etwa 55 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Zudem habe er eine Glatze gehabt.

Die Polizei rät, unbekannte Personen nicht unbedacht in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich Ausweise zeigen, prüfen Sie angebliche Dienstleistungen kritisch und ziehen Sie im Zweifel Angehörige, Nachbarn oder die Polizei hinzu.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 91120 zu melden.

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