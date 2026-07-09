PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Terrassentür eingeschlagen - Einbruch scheitert

Bad Schwalbach (ots)

Bad Schwalbach, Brunnenstraße,

Dienstag, 07.07.2026, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 08.07.2026, 17:00 Uhr

(fh)In Bad Schwalbach kam es zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Wie Spuren am Tatort zeigen, waren die Einbrecher über die rückwärtige Seite des Wohnhauses in der Brunnenstraße gelangt und hatten dort versucht, eine Terrassentür einzuschlagen bzw. einzuwerfen. In das Haus selbst gelangten die Täter trotz ihres rabiaten Vorgehens nicht, sodass sie letztlich erfolglos die Flucht antraten.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

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