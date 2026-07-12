PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Lagerhalle +++ Verkehrsunfallfluchten +++ Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille +++ Fahrzeug gestohlen +++ Reifen zerstochen +++ E-Scooter entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Heidenrod-Kemel, Haidering, Donnerstag, 09.07.2026, 15:00 Uhr - Freitag, 10.07.2026, 12:45 Uhr

(wt) In dem bekannten Tatzeitraum verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle einer Firma im Haidering in Heidenrod-Kemel, indem dieser ein Fenster einschlug. Dort entwendete der unbekannte Täter mehrere Werkzeuge im Wert von 12.000 Euro und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Bislang sind der Polizei keine Zeugen mit Täterhinweisen bekannt geworden.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Unfallflucht in Taunusstein, Taunusstein-Hahn, Jahnstraße, Freitag, 10.07.2026, 19:05 Uhr

(wt) Am vergangenen Freitagabend ist in der Jahnstraße in Taunusstein ein schwarzer Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Gegen 19:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille, Taunusstein-Neuhof, Zur Kohlwiese, Freitag, 10.07.2026, 20:35 Uhr

(wt) Am Freitagabend wurde die Bad Schwalbacher Polizei nach Taunusstein-Neuhof gerufen. Dort sei ein Pkw der Marke Seat mehreren Zeugen aufgefallen. Aufgrund der Fahrweise ging man davon aus, dass der männliche Fahrzeugführer alkoholisiert sei. Die alarmierte Streife konnte das Fahrzeug fahrend feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Bei dem vor Ort durchgeführten, freiwilligen Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von über zwei Promille.

Der 41-jähriger Beschuldigter mit Wohnsitz in Borgentreich wurde vorläufig festgenommen. Bei diesem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen.

4. Fahrzeug beschädigt und geflüchtet,Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Samstag, 11.07.2026, 08:55 Uhr - Samstag, 11.07.2026, 09:20 Uhr

(wt) Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug in der Kleiststraße in Taunusstein, auf dem Parkplatz des dortigen REWE-Marktes, abgestellt. Während der Abwesenheit des Eigentümers wurde sein Fahrzeug im Bereich des Hecks durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06124 7078-0 mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

5. Fahrzeug gestohlen, Schlangenbad-Hausen v.d.H., Taunusstraße, Samstag, 11.07.2026, 09:30 Uhr - Sonntag, 12.07.2026, 01:00 Uhr

(wt) Der Eigentümer stellte sein Fahrzeug der Marke BMW, in grau mit den amtlichen Kennzeichen "WI-DS 138" in Schlangenbad-Hausen v.d.H. auf einem Parkplatz ab und entfernte sich von diesem. Als dieser beabsichtigte zu seinem Fahrzeug zurückzukehren, stellte dieser fest, dass dieses nicht mehr da war. Da die unverzügliche Abklärung bei den bekannten Abschleppunternehmen ergebnislos verlief wird derzeit von einem Diebstahl des abgestellten Fahrzeuges ausgegangen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

6. Reifen zerstochen, Eltville-Erbach, Hauptstraße, Mittwoch, 08.07.2026 - Donnerstag, 09.07.2026

(wt) Zwischen Mittwoch, dem 08.07.2026 und Donnerstag, dem 09.07.2026 kam es in Eltville-Erbach zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Dacia-Logan. Der bislang unbekannte Täter zerstach hierbei mit einem geeigneten Werkzeug alle vier Autoreifen des abgestellten Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter von der Örtlichkeit.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 90 900 mit der Polizeistation in Eltville in Verbindung zu setzen.

7. E-Scooter entwendet, Walluf-Niederwalluf, Bahnhofstraße, Donnerstag, 09.07.2026, 10:30 Uhr - Donnerstag, 09.07.2026, 19:30 Uhr

(wt) In dem Tatzeitraum öffnete der bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Zahlenschloss, welches als Diebstahlssicherung an dem abgestellten, schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi, angebracht war. Anschließend entwendete der Täter den E-Scooter mit den amtlichen Versicherungskennzeichen "992 KOY" und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 90 900 mit der Polizeistation in Eltville in Verbindung zu setzen.

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