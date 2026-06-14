POL-BOR: Bocholt - Flucht nach Parkplatzrempler
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Gasthausplatz;
Unfallzeit: 09.06.2026, zwischen 18.55 Uhr und 20.45 Uhr;
Weggefahren ist eine unbekannte Person in Bocholt nach einem Unfall auf dem Gasthausplatz. Zurück blieb ein Schaden am Heck eines grauen VW. Abgespielt hat sich das Geschehen bereits am vergangenen Dienstag zwischen 18.55 Uhr und 20.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)
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