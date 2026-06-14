POL-BOR: Bocholt - Flucht nach Parkplatzrempler

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Hansestraße; Unfallzeit: 12.06.2026, 09.30 Uhr; Schwere Verletzungen zog sich eine 86-jährige Borkenerin am Freitagmorgen bei einem Alleinunfall zu. Die Frau befuhr mit ihrem Auto die Hansestraße in Borken in Richtung Landwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie von der Fahrbahn ab und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen geparkten Auflieger. Ein ...

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