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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Flucht nach Parkplatzrempler

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Gasthausplatz;

Unfallzeit: 09.06.2026, zwischen 18.55 Uhr und 20.45 Uhr;

Weggefahren ist eine unbekannte Person in Bocholt nach einem Unfall auf dem Gasthausplatz. Zurück blieb ein Schaden am Heck eines grauen VW. Abgespielt hat sich das Geschehen bereits am vergangenen Dienstag zwischen 18.55 Uhr und 20.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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