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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Riedeselstraße: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Darmstadt - Am Freitag, den 31.07., kam es zwischen 07:30 Uhr und 10:00 Uhr in der Riedeselstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Straßenrand im Bereich der Einmündung zum Wilhelminenplatz geparkten blauen Mazda.

Das 2. Polizeirevier in Darmstadt, Telefonnummer 06151/ 969 - 41210, bittet um Hinweise und auch um mögliche Eingrenzung des Tatzeitraums.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg 2. Polizeirevier Darmstadt Inhetpanhuis, POK´in Telefon: 06151 / 969 - 41210

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
Ackermann, POK'in
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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