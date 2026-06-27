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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Stromausfall im Stadtbereich Idar-Oberstein

Idar-Oberstein; Ortsteil Nahbollenbach (ots)

Auf Grund eines aktuellen Brandgeschehens eines Trafo-Häuschens in Idar-Oberstein, Ortsteil Nahbollenbach, kommt es zum jetzigen Zeitpunkt zu einem großflächigen Stromausfall im Bereich Idar-Oberstein. Die örtlichen Feuerwehren haben mit den Löscharbeiten begonnen. Das zuständige Energieunternehmen wurde bereits informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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