POL-PDTR: Stromausfall im Stadtbereich Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots) - Am 26.06.2026, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der ADAC-Geschäftsstelle in der John.-F.-Kennedy-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen mutmaßlich ausparkenden PKW wurde der geparkter PKW, ein schwarzer Opel Corsa, an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den entstandenen Schaden zu ...

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