POL-PDTR: Stromausfall im Stadtbereich Idar-Oberstein
Idar-Oberstein; Ortsteil Nahbollenbach (ots)
Auf Grund eines aktuellen Brandgeschehens eines Trafo-Häuschens in Idar-Oberstein, Ortsteil Nahbollenbach, kommt es zum jetzigen Zeitpunkt zu einem großflächigen Stromausfall im Bereich Idar-Oberstein. Die örtlichen Feuerwehren haben mit den Löscharbeiten begonnen. Das zuständige Energieunternehmen wurde bereits informiert.
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