POL-NH: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Wohnungsbrand in Rosenthal
Rosenthal (ots)
Am Mittwoch, 22.07.2026, gegen 02:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus, bestehend aus Erdgeschoss und Obergeschoss, in der Kirchhainer Straße in Rosenthal. Die beiden Hausbewohner konnten rechtzeitig das Haus selbständig verlassen und blieben unverletzt. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoss aus und konnte zügig von der Feuerwehr gelöscht werden. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar
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