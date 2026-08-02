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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrszeichen beschädigt. Polizei sucht nach Zeugen.

Grasellenbach (ots)

Am 24.07.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B460 im Bereich der "Wegscheide". Hierbei wurde durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannter Richtung vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf 250EUR geschätzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten, verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder allgemein Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Wald-Michelbach (06207 94050) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Berichterstatter: Krafft, PHK
Sachbearbeiter: Vatter, POK, PSt. Wald-Michelbach

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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