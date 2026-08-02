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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf Hotelparkplatz. Polizei sucht Zeugen.

Grasellenbach (ots)

Zwischen dem 30.07.2026, 15:00 Uhr und dem 31.07.2026, 21:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Hotels in der Hammelbacher Straße in Grasellenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgeparktes Auto wurde durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubterweise von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500EUR geschätzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten, verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder allgemein Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Wald-Michelbach (06207 94050) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Berichterstatter: Krafft, PHK
Sachbearbeiter: Vatter, POK, PSt. Wald-Michelbach

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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