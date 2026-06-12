Heidelberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten vor dem Heidelberger Hauptbahnhof. Nach aktuellem Erkenntnisstand gerieten mindestens vier Person gegen 0:30 Uhr auf dem Willi-Brandt-Platz miteinander in Streit. Dieser mündete schließlich in wechselseitigen Körperverletzungen. Wer welche Tathandlung beging, ist bislang unklar. Die ...

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