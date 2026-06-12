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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen
Rhein-Neckar.Kreis: 13-Jährige vermisste wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die seit Donnerstag, den 05.06.2026 vermisste 13-jährige Jugendliche aus Leimen, konnte in den Mittagsstunden des 11.06.2026 wohlbehalten aufgefunden und werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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