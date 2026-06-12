POL-MA: Leimen
Rhein-Neckar.Kreis: 13-Jährige vermisste wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die seit Donnerstag, den 05.06.2026 vermisste 13-jährige Jugendliche aus Leimen, konnte in den Mittagsstunden des 11.06.2026 wohlbehalten aufgefunden und werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.
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