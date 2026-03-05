Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Kupferkabel von Betriebsgelände entwendet - Zeugen gesucht

Hoogstede (ots)

In der Zeit von Montag, 02. März 2026, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 04. März 2026, 15:00 Uhr, ist es auf dem Betriebsgelände einer Baufirma an der Wilsumer Straße zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände und brachen anschließend gewaltsam einen dort abgestellten Baucontainer auf. Aus dem Container entwendeten sie mehrere Kupferkabel. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell