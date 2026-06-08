Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin überrascht Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch am Ovelheider Weg bittet die Polizei um Hinweise. Am Freitag (5. Juni) verschafften sich zwei unbekannte Männer zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr Zugang zur Wohnung einer Seniorin. Dafür hebelten sie die Wohnungstür auf. Die Wohnungsinhaberin war zu diesem Zeitpunkt vermutlich unterwegs. Als sie zurückkehrte und wenig später ihre Schlafzimmertür öffnete, traf sie auf zwei Männer, die sofort die Flucht ergriffen. Die mutmaßlichen Einbrecher waren kräftig gebaut, dunkel gekleidet und ca. 1,70 Meter - 1,80 Meter groß. Einer von ihnen hatte einen Werkzeugkoffer dabei. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Unbekannten eine Schmuckschatulle mit.

Hinweistelefon: 0800 2361 111.

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