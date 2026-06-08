Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Sicherheitskonferenz mit den Behördenleitungen der Land- und Amtsgerichte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

Mit den Leitungen der Gerichte unserer Region traf sich Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen am 28. Mai 2026 zur gemeinsamen Sicherheitskonferenz. Der regelmäßige Austausch mit den Leitungen, der für den Kreis Recklinghausen und die Stadt Bottrop zuständigen Land- und Amtsgerichte, stärkt die vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Der persönliche Austausch ist wichtig, um Perspektiven auszutauschen, Verständnis füreinander zu stärken und aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu besprechen", betont Frau Zurhausen. In konstruktiver Atmosphäre wurde sich unter anderem über den Umgang mit systemherausfordernden Personen (z.B. psychisch Kranke oder auffällige Personen, die trotz wiederholter Maßnahmen Straftaten begehen), die elektronische Akte im Strafverfahren und über das beschleunigte Verfahren nach §§ 417 ff StPO ausgetauscht. Die Beteiligten zogen insgesamt ein positives Fazit der Konferenz und sprachen sich dafür aus, den gemeinsamen Austausch fortzuführen bzw. weiter zu intensivieren. Unter anderem wird das Polizeipräsidium Recklinghausen nunmehr ein behördenübergreifendes Vernetzungstreffen in Form einer Sicherheitskonferenz zum Thema der systemherausfordernden Personen planen, zu dem auch Staatsanwaltschaften und Kommunen eingeladen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell