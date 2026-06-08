Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau belästigt - Polizei hofft auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am späten Samstagabend wurde eine 36-Jährige aus Castrop-Rauxel von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Gegen 22:10 war die Castroperin auf dem Marktplatz unterwegs und besuchte dort eine Veranstaltung. Als ihre Begleitung kurz Getränke holte, fasste ein Unbekannter ihr plötzlich ans Gesäß. Sie stellte den Mann, der ebenfalls in Begleitung eines weiteren Mannes war, zur Rede. Kurz darauf soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden unbekannten Männern, der Castroperin und ihrer Begleitung gekommen sein.

Personenbeschreibung der beiden Männer: - 1,80 Meter - 1,85 Meter groß - mit Westen bekleidet.

Die Castroperin informierte kurz darauf die Polizei. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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