Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Sichtbare Präsenz der Polizei stärkt die Sicherheit in Herten - eine Zwischenbilanz für das laufende Jahr

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt ihre Maßnahmen zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit in Herten konsequent fort. Im laufenden Jahr wurden bereits 13 Präsenzeinsätze durchgeführt, dazu zählen die gemeinsamen Streifen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Herten und die Maßnahmen der Mobilen Wache (MoWa) auf dem Hertener Marktplatz. In Zukunft werden diese und weitere Maßnahmen als PräsenzPlus Einsätze deutlich erkennbar sein. Das Konzept wurde am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6288919). Ziel ist es, den direkten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und präventiv Konflikte und Straftaten zu vermeiden.

Die Kolleginnen und Kollegen des Bezirks- und Schwerpunktdienst (BSD) Herten haben dabei festgestellt, dass die Präsenzmaßnahmen sehr gut von den Menschen in Herten angenommen werden. Die Beamtinnen und Beamten führen regelmäßig Bürgergespräche mit Passanten, Kaufleuten und Marktstandbetreibenden. Repressive Maßnahmen, wie Strafanzeigen, waren bislang nicht erforderlich. Besonders bei den älteren Besucherinnen und Besuchern des Marktplatzes wird die Polizei als vertrauenswürdig und nahbar wahrgenommen.

Die Mobile Wache wird auch zukünftig regelmäßig im Innenstadtbereich eingesetzt. Der nächste Einsatz ist als PräsenzPlus Maßnahme für den 12. Juni 2026 von 10:00 bis 12:00 Uhr geplant.

Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen betont: "Mit den Präsenzstreifen, auch gemeinsam mit dem KOD der Stadt, und der Mobilen Wache setzen wir ein klares Zeichen: Sicherheit und Prävention geschehen am besten vor Ort, im direkten Kontakt mit den Menschen. Mein Anliegen ist, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in Herten sicher fühlen und jederzeit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Polizei vorfinden. Die bisherige Bilanz zeigt, dass wir mit dieser Vorgehensweise erfolgreich sind - sie ist effektiv, praktikabel und wird von der Bevölkerung geschätzt."

Die regelmäßige Zusammenarbeit zwischen Polizei und KOD hat sich dabei als wirkungsvoll erwiesen. Durch den kontinuierlichen Austausch mit dem KOD können Anliegen der Bevölkerung zeitnah aufgenommen und bearbeitet werden. Die gemeinsame Präsenz vor Ort erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern stärkt auch das Vertrauen der Menschen in die Sicherheits- und Ordnungsbehörden.

Die Polizeiwache Herten am Wilhelmsplatz ist außerdem als zentrale Anlaufstelle jederzeit erreichbar. Ergänzend sorgen Kräfte der Direktion Verkehr und Zivilkräfte für die Sicherheit im gesamten Stadtgebiet. Mit dieser bewährten Kombination aus stationären Anlaufpunkten, mobilen Einsätzen und regelmäßigen Streifen sorgt die Polizei dafür, dass Sicherheit und Prävention für die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar erfahrbar sind.

"Auch in Zukunft kommen die Präsenzmaßnahmen in Herten immer wieder auf dem Prüfstand - bei Bedarf werden sie angepasst", erklärt Friederike Zurhausen.

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