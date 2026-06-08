Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Vermisstes Kind mit Mutter gefunden - Fahndung beendet

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Recklinghausen (ots)

Die Suche nach einem 6-jährigen Mädchen aus Herten hat sich erledigt. Das Kind konnte zusammen mit der Mutter in Italien angetroffen werden. Nach vorliegenden Informationen geht es der 6-Jährigen gut. Das Mädchen war vor anderthalb Wochen als vermisst gemeldet worden, der Mutter war das Sorgerecht entzogen worden. Daraufhin waren beide verschwunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wir bitten, die Fahndung und vor allem das Foto der 6-Jährigen wieder zu löschen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe.

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