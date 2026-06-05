Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit in Innenstadt - Polizei nimmt Männer fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstagabend, gegen 20.50 Uhr, zum Lambertusplatz gerufen. Zwei junge Männer sollen dort in Streit geraten sein - auch ein Messer wurde beobachtet.

Die Polizeikräfte konnten beide Männer, einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen aus Castrop-Rauxel, noch vor Ort antreffen und stellen. Bei dem 19-Jährigen wurde neben einem Messer auch eine (scharfe) Schusswaffe mit Munition, ein Schlagring sowie Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auch der andere Mann hatte ein Messer dabei. Beide wurden vorläufig festgenommen. Außerdem wurden mehrere Strafanzeigen geschrieben.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründe der Tat, laufen.

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