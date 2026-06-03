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POL-RE: Dorsten: Jugendlichen geschlagen und beraubt - Fahndung mit Fotos

POL-RE: Dorsten: Jugendlichen geschlagen und beraubt - Fahndung mit Fotos
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen einen 15-Jährigen aus Dorsten attackiert und dessen Handy gestohlen haben. Anschließend fuhren sie mit einem Zug davon. Weil bisherige Ermittlungen nicht zur Aufklärung der Tat geführt haben, wird jetzt per Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Tatverdächtigen gesucht. Die entsprechenden Fotos der Beiden und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/205570

Wer einen oder sogar beide Tatverdächtigen erkennt bzw. Hinweise auf deren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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