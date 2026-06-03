Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: "Mobile Wache" kommt nach Recklinghausen, Herten und Bottrop (Korrektur)
Recklinghausen (ots)
Die Polizei Recklinghausen setzt auch in der kommenden Woche auf Präsenz - und kommt mit der "Mobilen Wache" in drei verschiedene Städte. Ziel ist es, an stärker besuchten Orten sichtbar und ansprechbar zu sein und das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken. Zusätzlich bieten die Polizei damit eine niederschwellige Anlaufstelle für verschiedene Belange an. Bei Bedarf können Besucher direkt vor Ort eine Anzeige erstatten - unkompliziert und ohne vorherigen Termin.
In der KW24 macht die "Mobile Wache" (MoWa) drei Mal Station - und zwar in Recklinghausen, Herten und Bottrop. Folgende Termine sind geplant:
- Mittwoch, 10. Juni: 10 bis 13 Uhr (ZOB Recklinghausen) - Freitag, 12. Juni: 10 bis 12 Uhr (Herten) - Freitag, 12. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop)
Die Polizei Recklinghausen lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, das Angebot der "Mobilen Wache" zu nutzen.
Hinweis: Der ursprünglich geplante Termin am Montag, 8. Juni, in Bottrop muss leider ausfallen. Am Freitag stehen wir aber - wie gewohnt - für Sie im Bereich des "ZOB".
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