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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeugen nach Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus an der Marler Straße ein. In der Zeit von Freitagabend (29. Mai) bis Dienstagmorgen (2. Juni) versuchten sie zunächst ein Flurfenster aufzuhebeln. Als der Einbruchsversuch scheiterte, wuchteten sie ein Garagentor auf und hebelten anschließend eine Verbindungstür zum Wohnhaus auf. Mit Schmuck und Bargeld konnten sie schließlich unerkannt über eine Terassentür flüchten.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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