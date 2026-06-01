Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Einbruchschutz wirkt - Kamera erfasst Tatverdächtigen
Recklinghausen (ots)
Nach einem Einbruch am Achtenbecksweg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montagmorgen (ca. 08:30 Uhr) versuchte ein bislang unbekannter Mann die Terassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Er scheiterte an einer zusätzlichen Sicherung. Anschließend versuchte er über ein Fenster und über eine Kellertür einzubrechen - der Mann schaffte es nicht ins Wohnhaus. Als Berechtigte zurückkehrten, ergriff er die Flucht. Eine Kameraüberwachung nahm den mutmaßlichen Einbrecher auf.
Personenbeschreibung:
Ca. 40-50 Jahre alt - ca. 1,70 -1,75 Meter - kräftige Statur - weißes T-Shirt - grüne Weste - dunkle Cargohose - dunkle Schuhe - Basecap - gelbe Handschuhe
Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.
Machen auch Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Infos rund um das Thema finden Sie unter anderem hier: http://www.k-einbruch.de/
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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