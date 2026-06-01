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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann schwer verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein Mann aus Essen wurde am Samstagabend angegriffen und schwer verletzt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete.

Gegen 21:20 Uhr war ein Zeuge mit seinem Auto an der Rheinbabenstraße unterwegs, als er auf den verletzten Mann aufmerksam wurde. Er leistete Hilfe und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28-Jährige aus Essen, der für ein Abschleppunternehmen arbeitet, zu einem Auftrag an die Rheinbabenstraße gerufen worden sein. Vor Ort stand kein defektes Auto , stattdessen wurde er von einem Unbekannten angegriffen. Er erlitt mehrere Stichverletzungen. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Personenbeschreibung des Täters:

   - dunklere Hautfarbe - schwarze Haare - dunkel gekleidet

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen des Vorfalls - dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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