Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Toyota gestohlen - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Samstagabend (22:00 Uhr) bis Sonntagmorgen (08:00) entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Toyota C-HR mit Recklinghäuser Kennzeichen. Das Auto stand in der Nacht an der Leonhardstraße.
Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell