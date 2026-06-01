Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Toyota gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Samstagabend (22:00 Uhr) bis Sonntagmorgen (08:00) entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Toyota C-HR mit Recklinghäuser Kennzeichen. Das Auto stand in der Nacht an der Leonhardstraße.

Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.

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