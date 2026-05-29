Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Flucht vor Polizei endet mit Unfall - 6-jähriger Junge leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein Autofahrer aus Herten versuchte vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, dabei kam es zum Unfall mit geparkten Autos.

Polizeibeamte wollten am Freitagmorgen (ca. 07:45 Uhr) den 34-jährigen Fahrer eines Audi RS6 im Bereich der Feldstraße/Westerholter Straße kontrollieren, der gab Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann durch die Siedlungsstraße. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Paschenbergstraße einzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen.

Im Fahrzeug befand sich ein 6-jähriger Junge - er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmert sich vor Ort um das Kind.

Der Hertener ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Auto des 34-Jährigen stellte die Polizei sicher. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kfz-Rennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung in Folge des Unfalls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell