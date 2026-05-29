Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei sucht Kind und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei einem aktuellen Vermisstenfall. Gesucht wird eine 6-Jährige aus Herten. Das Mädchen wurde am Mittwoch als vermisst gemeldet. Es lebte zuvor bei seiner Mutter, der aber inzwischen das Sorgerecht entzogen wurde. Es ist davon auszugehen, dass sich das Kind weiterhin bei der Mutter befindet. Ein Foto des Mädchens und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/205136

Wer das Kind sieht oder weiß, wo sich das Mädchen befindet, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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