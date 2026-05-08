Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: ZOLL kontrolliert Paketdienstleister

Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

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Saarbrücken (ots)

Insgesamt 260 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Kurier-, Express- und Paketbranche kontrollierte der Saarbrücker ZOLL am vergangenen Mittwoch (06.05.2026) im Saarland und südwestlichen Rheinland-Pfalz. Grund dafür war eine bundesweite Schwerpunktprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS).

Die Prüfungen erfolgten durch Personenbefragungen und Prüfungen der Geschäftsunterlagen. "Wir stellen immer wieder fest, dass Arbeitszeiten nicht vollständig oder gar nicht vergütet werden.", erklärt Maike Ames, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Häufig werden dabei Überstunden oder beispielsweise Zeiten für das Beladen der Fahrzeuge nicht entlohnt." Die fehlende Entlohnung führt dazu, dass der aktuell gesetzlich zustehende Mindestlohn von 13,90 Euro je Stunde unterschritten wird. Aber auch der Einsatz von Subunternehmern hat häufig zum Ziel Sozialversicherungsbeiträge vorzuenthalten und Steuern zu hinterziehen.

Die Prüfung am vergangenen Mittwoch brachte folgende Bilanz: - 15 Fälle von Verdacht auf Unterschreitung des Mindestlohns - 9 Fälle von Verdacht auf Leistungsmissbrauch - 1 Fall von Verdacht auf Schwarzarbeit - 17 eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Nichtmitführen von Ausweispapieren - 2 eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Nichtmitwirkung bei der Prüfung

Im weiteren Verlauf schließen sich nun umfangreiche Nachprüfungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden.

Zusatzinformation:

Mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung trägt der Zoll durch umfangreiche Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der FKS erfolgen verdachtsunabhängig und risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit in der jeweiligen Branche für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen.

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