Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Einbruch über Kellertür

Recklinghausen (ots)

Auf der Gartenstraße wurde am späten Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter kletterten offenbar über eine Mauer auf das Grundstück und verschafften sich dann Zugang über die Kellertür ins Haus. Es wurden einige Schränke geöffnet und durchsucht. Nach ersten Angaben wurden Goldschmuck und Designer-Accessoires (Taschen, Gürtel, Schuhe) gestohlen. Die Einbrecher flüchteten über die Terrassentür nach draußen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, das unter Tel. 0800/2361 111 der Polizei zu melden.

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