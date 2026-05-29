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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Einbruch über Kellertür

Recklinghausen (ots)

Auf der Gartenstraße wurde am späten Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter kletterten offenbar über eine Mauer auf das Grundstück und verschafften sich dann Zugang über die Kellertür ins Haus. Es wurden einige Schränke geöffnet und durchsucht. Nach ersten Angaben wurden Goldschmuck und Designer-Accessoires (Taschen, Gürtel, Schuhe) gestohlen. Die Einbrecher flüchteten über die Terrassentür nach draußen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, das unter Tel. 0800/2361 111 der Polizei zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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