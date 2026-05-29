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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zeugin verscheucht mutmaßliche Einbrecherinnen

Recklinghausen (ots)

Auf der Castroper Straße wurden am Donnerstagnachmittag zwei mutmaßliche Einbrecherinnen ertappt. Zwei Frauen versuchten gegen 17.10 Uhr die Haustür einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Eine aufmerksame Nachbarin hatte verdächtige Geräusche gehört und nachgeschaut. Sie sprach die Frauen auch an, woraufhin sie in Richtung Hauptstraße weggingen. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 25 Jahre, ca. 1,70m groß, schlank, geschminkt, lange dunkle Haare, braune Augen. Eine Frau trug ein schwarzes Kleid, die andere Frau eine weiße Strickjacke. Wer Hinweise zu den Frauen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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