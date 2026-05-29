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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag verletzte sich ein Radfahrer leicht bei einem Unfall. Ein beteiligter Autofahrer wird jetzt von der Polizei gesucht.

Der 33-jährige Radfahrer aus Datteln war gegen 2:15 Uhr auf der Wittener Straße unterwegs. Von hier aus bog er in die Walter-Sauer-Straße ein. Auf der Walter-Sauer-Straße fuhr ein unbekannter Autofahrer in einem weißen Fahrzeug. Da der seitliche Abstand sehr gering war, wich der Radfahrer aus, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei stürzte er am Bordstein und verletzt sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter.

Der 33-Jährige konnte lediglich angeben, dass das Auto mit einem Kennzeichen aus Gelsenkirchen geführt wurde.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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