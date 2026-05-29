Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Vermisste Jugendliche ist wieder da
Recklinghausen (ots)
Rund einen Monat nach der öffentlichen Suche nach einer 16-Jährigen aus Bottrop kann die Fahndung zurückgenommen werden. Die Jugendliche ist wieder da, es geht ihr gut. Die 16-Jährige war am 24. April als vermisst gemeldet worden, es gab zwischendurch aber Kontakt zu ihr. Jetzt kann der Fall abgeschossen werden und die Fahndung ist offiziell beendet. Wir bitten, auch das Foto der Jugendlichen wieder zu löschen und danken für die Mithilfe.
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