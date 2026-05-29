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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vermisste Jugendliche ist wieder da

POL-RE: Bottrop: Vermisste Jugendliche ist wieder da
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Recklinghausen (ots)

Rund einen Monat nach der öffentlichen Suche nach einer 16-Jährigen aus Bottrop kann die Fahndung zurückgenommen werden. Die Jugendliche ist wieder da, es geht ihr gut. Die 16-Jährige war am 24. April als vermisst gemeldet worden, es gab zwischendurch aber Kontakt zu ihr. Jetzt kann der Fall abgeschossen werden und die Fahndung ist offiziell beendet. Wir bitten, auch das Foto der Jugendlichen wieder zu löschen und danken für die Mithilfe.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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