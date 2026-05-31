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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mehrere Autokorsos verursachen Verkehrsbehinderungen

A60, AS Heidesheim bis AS Finthen (ots)

Am 31.05.26, kam es gegen 15:07 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, auf Höhe des Autobahndreiecks Mainz zu einem Stau. Ursache dafür war ein Autokorso, welcher vermutlich aufgrund einer Hochzeit stattfand. Durch den Mitteiler, welcher sich auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt befand und den Sachverhalt daher nur im Vorbeifahren sah, konnte festgestellt werden, dass ca. 10 Fahrzeuge die Fahrspuren der A60 in Richtung Bingen blockierten. Der Verkehr wurde auf unter 40 km/h abgebremst und es bildete sich ein Stau. Beteiligt gewesen wären unter anderem eine Mercedes G-Klasse, sowie ein dunkler BMW, der eine türkische Flagge über seine Motorhaube gespannt hatte.

Gegen 16:00 Uhr am selben Tag ereignete sich ein ähnlicher Sachverhalt auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, auf Höhe der AS Heidesheim. Hierbei musste der Mitteiler auf der linken Spur von 130, auf ca. 40 km/h abbremsen. Grund hierfür waren wiederum mehrere Fahrzeuge, die sehr langsam nebeneinander auf allen drei Fahrspuren der A60 fuhren und so den Verkehr ausbremsten. Die Fahrzeuge hätten den Verkehr auf diese Weise mindestens bis zur AS Finthen verlangsamt. Dort konnte der Mitteiler die Fahrzeuge schließlich überholen. Auch bei diesem Korso wären ein Fahrzeug mit einer, über die Motorhaube gespannten, türkischen Landesflagge und eine Mercedes G-Klasse beteiligt gewesen. Vier Kennzeichen konnte durch den Mitteiler abgelesen werden. Auch bei diesem Korso dürfte es sich um einen Hochzeitskorso gehandelt haben. Es könnte ein Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten bestehen.

Im Rahmen der Fahndung konnten die entsprechenden Fahrzeuge nicht mehr festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren, wegen Nötigung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Wenn sie sachdienliche Hinweise, insbesondere Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge, angeben können, dann melden sie sich bitte telefonisch oder per Mail bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim (06132 950-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim
Budenheimer Weg 75
55262 Ingelheim
PAStHeidesheim@polizei.rlp.de
06132 950-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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