Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Streit im Straßenverkehr - Rollerfahrer geschlagen

Recklinghausen (ots)

Nach einem "Aggressionsdelikt im Straßenverkehr" sucht die Polizei nach zwei tatverdächtigen Männern und nach Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können. Ein 49-jähriger Rollerfahrer aus Recklinghausen war am Freitagnachmittag auf der Ewaldstraße stadteinwärts unterwegs. Im Bereich der Straße "Im Emscherbruch" wurde er gegen 16 Uhr von einem hellblauen Ford C-Max überholt, aus dessen Beifahrerfenster etwas geworfen wurde (vermutlich Kunststoffteil), was dann gegen den Helm des Rollerfahrers flog. An der Kreuzung Ewaldstraße/Gelsenkirchener Straße wollte der 49-Jährige die Insassen im Auto auf den Vorfall ansprechen, was aber ignoriert wurde. Im Bereich der Vitusstraße bemerkte der Rollerfahrer dann das abgestellte Auto und in der Nähe auch die beiden Männer aus dem Fahrzeug. Der 49-Jährige sprach die Männer daraufhin erneut auf den Vorfall an, woraufhin der Rollerfahrer direkt geschlagen wurde. Ob beide Männer geschlagen haben oder nur einer, ist noch unklar. Anschließend fuhr der 49-Jährige direkt zur Polizei und erstattete Anzeige. Er wurde leicht verletzt. Beschreibung der Männer: beide etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,75m bis 1,80m groß, kräftige Statur, schwarze, kurze Haare, einer trug überwiegend weiße Kleidung und eine weiße Cap, der andere trug einen weißes Oberteil (Pulli) mit Aufdruck auf der Brust und eine kurze blaue Jeans. Zeugen, die den Vorfall auf der Ewaldstraße oder der Vitusstraße mitbekommen haben und/oder Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen sowie das Auto geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

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