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POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Kreis Coesfeld/ Kreis Borken - PoliTour 2026: Gemeinsam für mehr Sicherheit auf zwei Rädern

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Recklinghausen (ots)

Mit zahlreichen Teilnehmenden und starker Unterstützung regionaler Partner war die diesjährige "PoliTour" am Sonntag, 31. Mai, erneut ein voller Erfolg.

Motorradfahren begeistert - und genau diese Begeisterung stand auch bei der PoliTour 2026 im Mittelpunkt. Am Sonntag nahmen zahlreiche Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer an der gemeinsamen Ausfahrt der Polizeibehörden durch das Münsterland teil. Ziel der Veranstaltung war es, Fahrspaß und Verkehrssicherheit miteinander zu verbinden.

Von verschiedenen Startpunkten in Recklinghausen, Marl, Haltern am See, Nottuln und Borken fuhren die Gruppen, begleitet von erfahrenen Motorradpolizistinnen und -polizisten, über mehrere Stationen in Richtung Verkehrsübungsplatz des ADAC in Haltern am See. Bei der Tour konnten die Teilnehmenden an mehreren Stopps ihr Wissen und ihre Fahrpraxis erweitern. Es wurden hilfreiche Tipps zu typischen Gefahrensituationen, sicherem Fahrverhalten und dem richtigen Handeln im Notfall gegeben.

Beim abschließenden Treffen am ADAC-Verkehrsübungsplatz in Haltern am See hob Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen besonders den offenen Austausch mit den Motorradfahrenden hervor. "Die Poli-Tour zeigt, wie wichtig Prävention und gegenseitiges Verständnis sind, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit für Fahrende selbst und für andere nachhaltig zu verbessern."

Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer gehören weiterhin zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmenden. Auch in diesem Jahr gab es im Kreis Recklinghausen bereits mehrere schwere Motorradunfälle, in einem Fall mit tödlichem Ausgang.

Unterstützt wurde die PoliTour unter anderem durch die Verkehrswacht Recklinghausen-Land, das ADAC-Fahrsicherheitszentrum, das DRK, die Blue Knights sowie den Verein VMS - Vereinigte Motorrad Staffel.

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