Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Nach Einbruch zwei Firmenfahrzeuge weg

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Firmeneinbruch An der Ziegelei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Tat am frühen Dienstagmorgen, etwa zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr. Die unbekannten Täter fuhren mit einem Transporter auf das Firmengelände, anschließend schlugen sie ein Fenster im Rolltor zur Lagerhalle ein und verschafften sich so Zugang. Die Täter nahmen mehrere Fahrzeugschlüssel aus einem Schlüsselkasten an sich und fuhren schließlich mit zwei weiteren Fahrzeugen davon. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich ebenfalls um Transporter, einen Mercedes Sprinter und einen Peugeot Boxer. Beide Fahrzeuge haben RE-Kennzeichen und sind mit dem Firmennamen beschriftet. Wie sich außerdem herausstellte, waren an dem Fahrzeug, mit dem die Täter gekommen waren, gestohlene Kennzeichen angebracht. Weiteres Diebesgut: Altmetall und Werkzeug. Die Täter flüchteten in Richtung Sythen. Die Tat konnte teilweise von Videokameras aufgezeichnet werden, darauf sind sechs Personen zu sehen. Beschreibung der Täter: alle männlich, etwa 18 bis 23 Jahre alt, schlank/schmale Statur, dunkle Haare. Bekleidung: 1) schwarze Kapuzen-Sweatjacke und Jeans 2) schwarze Jacke, schwarzer Fischerhut und Jeans 3) weißes T-Shirt mit schwarzem Muster auf dem Rücken, schwarze Hose 4) rot-weißer Kapuzenpullover, schwarze Hose mit weißen Mustern 5) und 6) schwarzes T-Shirt Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann oder Angaben machen kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zu ähnlichen Taten aus den vergangenen Wochen.

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