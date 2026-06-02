Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Radfahrer nach Unfall gesucht - 4-jähriges Kind verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Montagmittag vor einem Kindergarten an einem Unfall beteiligt war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Hilberstraße unterwegs. Als eine Mutter mit ihren beiden Kindern gegen 12.25 Uhr aus dem Kindergarten kam, wurde sie von dem Radfahrer touchiert und alle drei stürzten. Das 4-jährige Mädchen wurde dabei verletzt. Die Mutter ging direkt mit den Kindern zurück in den Kindergarten, um die Wunden zu versorgen. Danach musste sie noch ins Krankenhaus. Der Radfahrer war zwar kurz stehengeblieben und hatte sich entschuldigt, seine Personalien sind aber nicht bekannt. Deshalb wird jetzt nach ihm gesucht. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, groß, kräftige Statur, blonde kurze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt, sprach akzentfrei Deutsch. Der Radfahrer selbst oder wer Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden.

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