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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Unterschlagung beendet

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Unterschlagung beendet
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Recklinghausen (ots)

Seit dem 15. Mai des laufenden Jahres suchte die Polizei nach einem unbekannten Mann, dem vorgeworfen wird eine Geldbörse an einer Tankstelle an der Hans-Sachs-Straße unterschlagen zu haben. Der Tatverdächtige konnte durch Zeugenhinweise identifiziert werden.

Die Fahndung nach dem Mann ist somit beendet. Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitte darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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