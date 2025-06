Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250630.2 Kiel: Mehrere Ordnungswidrigkeiten bei Versammlungsgeschehen

Kiel (ots)

Vor dem Bundeswehrstand auf der Veranstaltungsfläche der Kieler Woche 2025 fanden sich im Rahmen einer Spontandemonstration in der Spitze um die 50 Personen zusammen. Durch die Demonstration wurde zum einen der Zugang zum Infostand der Bundeswehr als auch der Besucherstrom auf der Kiellinie erheblich behindert. Darüber hinaus kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgesprochenen Verfügung nicht nach, was schlussendlich eine Auflösung der Versammlungt nötig machte. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Teilnehmer eingeleitet.

Am Samstag nahm eine Vielzahl an Personen an mehreren angemeldeten Versammlungen im Kieler Stadtgebiet teil, welche durchweg friedlich verliefen. Im Anschluss fanden sich nach und nach rund 50 Personen auf der Kiellinie auf Höhe des Infostands der Bundeswehr zusammen. Unter Anderem wurde durch das Zeigen von Bannern der Prostest an der Bundeswehr kundgetan. Dies wertete die Einsatzführung als Spontandemonstration und entschied sich zur Sicherheit der anwesenden Personen, der Besucher der Kieler Woche sowie der Wahrung der Versammlungsfreiheit dies durch polizeiliche Kräfte zu begleiten.

Nach mehrfachen Versuchen der Kontaktaufnahme mit einer für diese Versammlung verantwortlichen Person, welche erfolglos verliefen, wurden beschränkende Verfügungen ausgesprochen und eine Ausweichfläche bestimmt. Dies war notwendig, da mittlerweile sowohl der Zugang zum Infostand der Bundeswehr, als auch der fließende Besucherverkehr der Kieler Woche auf der Kiellinie durch die Versammlung erheblich beeinträchtigt war. Da von Seiten der Versammlungsteilnehmer keine Kooperation erfolgte, wurde die Versammlung nach Ablauf einer angekündigten Zeit aufgelöst.

Alle Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer wurden von dem Bereich der Kiellinie entfernt und nach Personalienfeststellung und Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Es kam zu keinen weiteren Störungen.

Ricarda Blucha

