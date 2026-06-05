Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgänger nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger sucht die Polizei den beteiligten Fußgänger. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierte das Ganze am frühen Mittwochnachmittag, gegen 14.50 Uhr, auf der Horster Straße. Ein 56-jähriger Radfahrer aus Gelsenkirchen war auf dem dortigen Radweg unterwegs. Als ein Bus anhielt und Fahrgäste ausstiegen, machte der Mann durch Klingeln auf sich aufmerksam, da sich auch zwei Fahrgäste auf dem Radweg befanden. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer auf den Gehweg aus, worauf sich inzwischen auch einer der Fahrgäste befand, so dass es dort zum Unfall kam. Der 56-Jährige stürzte und musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der beteiligte Fußgänger blieb zwar kurz vor Ort und fragte auch, ob alles okay sei, ging dann aber weg. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 28 Jahre alt, ca. 1,80m groß, dunkle Kleidung. Der Mann selbst oder wer Angaben zu ihm geben kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell