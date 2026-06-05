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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Einbruch und Autoaufbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch an der Borkumstraße konnte die Polizei drei Tatverdächtige im Umfeld festnehmen.

Zu dem Einbruch kam es am Donnerstagmittag. Zwei Männer nutzten einen Originalschlüssel, um in eine Wohnung an der Borkumstraße zu gelangen. Aus der Wohnung flüchteten sie mit einer Jacke als Beute. An dem Einbruch war mutmaßlich ein dritter Mann beteiligt, der draußen "Schmiere" gestanden hatte. Zeugen konnten die Tat über eine Kamera beobachten - sie informierten die Polizei.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 45-Jährigen und zwei 33-Jährige, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Am Donnerstagvormittag war das Auto der Bewohnerin der Wohnung aufgebrochen und die Handtasche entwendet worden. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Ludwig-Erhard-Allee. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und nahmen die Tasche mit Schlüsseln und Ausweisdokumenten mit.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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