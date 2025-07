Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250729.3 Itzehoe: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

In der Zeit von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter, die Tür an einem Gebäude in Itzehoe mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise in der Sache geben können.

Am Montag um 15:00 Uhr stellte eine 62-jährige Mitarbeiterin aus Eddelak an der Hintertür eines karitativ genutzten Geschäftes in der Feldschmiede Hebelspuren fest. Vermutlich in der Zeit von, Sonntag, 17:00 Uhr, bis zum Feststellzeitpunkt haben unbekannte Täter mit einem Werkzeug die Metalltür so stark beschädigt, dass sie sich anschließend weder öffnen noch schließen ließ. Diebesgut erlangten die Täter offensichtlich nicht.

An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.

Die Kriminalpolizei in Itzehoe führt die Ermittlungen. Zeugen, die Personen im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6020 oder per Mail an Itzehoe.BKI@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

