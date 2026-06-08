Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Schlägerei vor Eventhalle
Recklinghausen (ots)
Die Polizei musste am Sonntagabend zu einem größeren Einsatz An der Knippenburg ausrücken. Gemeldet wurde eine "Massenschlägerei". Nach bisherigen Erkenntnissen war der Streit gegen 21.30 Uhr losgegangen, offenbar wegen einer Verkehrssituation auf dem Parkplatz. Beim Eintreffen der Polizei waren etwa 20 Personen an der Schlägerei beteiligt, neben Schlägen und Tritten wurden auch Gegenstände geworfen. Außerdem wurde mehrfach in die Luft geschossen. Die entsprechende Waffe konnte gefunden und sichergestellt werden. Wer genau geschossen hat, ist noch unklar. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Beteiligten zu trennen. Nach vorliegenden Informationen wurden fünf Männer (im Alter von 20 bis 47 Jahren) leicht verletzt. Zwei mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden, dabei handelt es sich um einen 39-Jährigen aus Dortmund und einen 44-Jährigen aus Bochum. Die weiteren Ermittlungen - zum genauen Tathergang und den Hintergründen - dauern an.
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