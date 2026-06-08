Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizeihubschrauber findet mutmaßliche Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen konnten in der vergangenen Nacht zwei Jugendliche bei einem Einbruchsversuch beobachten. Die Polizei nahm Tatverdächtigen kurz darauf fest.

Gegen 02:30 Uhr konnte einer der Zeugen an einem Supermarkt auf der Bülowstraße zwei junge Männer beobachten. Sie warfen Steine gegen die Scheiben. Als die Jugendlichen bemerkten, dass sie beobachtet werden, rannten sie davon. Der Zeuge informierte die Polizei. Kurz davor waren die Jugendlichen schon einer weiteren Zeugin aufgefallen, als sie in der Nähe in ein Schaufenster leuchteten.

Für die Fahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Die Besatzung konnte die Tatverdächtigen am Drievener Weg aufspüren. Die Einsatzkräfte konnten den 14-Jährigen aus Datteln und den 16-Jährigen, ebenfalls aus Datteln, kurz darauf in einem Gebüsch stellen. Sie versuchten sich offenbar vor der Polizei zu verstecken.

Die Jugendlichen wurden an Berechtigte übergeben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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