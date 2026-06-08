Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Körperverletzung im Bus - Mann mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei aktuell nach einem jungen Mann. Der Tatverdächtige war bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einem Busfahrer beteiligt. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Vorfall passierte auf der Bergstraße. Hier finden Sie weitere Informationen und Bilder des Mannes:
https://polizei.nrw/fahndung/205847
Zeugen, die den Tatverdächtigen kennen und Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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