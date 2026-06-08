Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Mit PräsenzPlus gegen Jugendkriminalität

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat zwei junge Männer im Rahmen einer Schwerpunktaktion festgenommen. Bei den entsprechenden Kontrollen Ende Mai drehte sich alles um das Thema Jugendschutz.

In Herten Scherlebeck bemerkten die Jugendsachbearbeiter der Kriminalpolizei einen Motorroller vor einem Wohnhaus, der wenige Tage zuvor in Gelsenkirchen gestohlen worden war. In der Nähe konnte ein 20-Jähriger aus Herten als Tatverdächtiger des Diebstahls gestellt werden. Gegen den jungen Mann lag außerdem ein offener Haftbefehl aufgrund ähnlicher Straftaten vor. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Den Roller stellte die Polizei sicher.

Bereits eine Woche zuvor konnte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen Jugendlichen aus Recklinghausen vollstrecken. Der 16-Jährige war bei Einbrüchen und Diebstählen im Kreis Recklinghausen aufgefallen.

Der regelmäßige Einsatz der Jugendschutzstreifen ist Teil des Präsenzkonzepts "PräsenzPlus", das Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen am Freitag in Recklinghausen Süd vorgestellt hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6288919). Dafür setzt die Polizei Recklinghausen auf Jugendsachbearbeiter bei der Kriminalpolizei, die vor allem junge Straftäter in den Fokus nehmen.

Im Jahr 2025 waren im Kreis Recklinghausen und Bottrop mehr als ein Drittel der Tatverdächtigen im Bereich der Straßenkriminalität unter 21 Jahre alt. Mit regelmäßigen Einsätzen der Polizei und dem Engagement der Jugendschutzstreifen soll die Zahl der Straftaten gesenkt und die Jugendkriminalität gezielt bekämpft werden.

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