POL-DA: Mörlenbach: Kraftstoff im Visier Krimineller
Wer hat etwas gesehen?
Mörlenbach (ots)
Bislang unbekannte Täter hatten es auf mehrere Liter Kraftstoff in der Straße "Juhöhe" abgesehen.
Zwischen Donnerstagabend (30.7.), 18 Uhr, und Samstag (1.8.), 16.45 Uhr, hatten sich die Kriminellen Zutritt zu einem dortigen Grundstück verschafft. Aus einer Baumaschine entwendeten sie Diesel im Wert von rund mehreren Hundert Euro bevor sie in unbekannte Richtung das Weite suchten.
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