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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Kraftstoff im Visier Krimineller
Wer hat etwas gesehen?

Mörlenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es auf mehrere Liter Kraftstoff in der Straße "Juhöhe" abgesehen.

Zwischen Donnerstagabend (30.7.), 18 Uhr, und Samstag (1.8.), 16.45 Uhr, hatten sich die Kriminellen Zutritt zu einem dortigen Grundstück verschafft. Aus einer Baumaschine entwendeten sie Diesel im Wert von rund mehreren Hundert Euro bevor sie in unbekannte Richtung das Weite suchten.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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