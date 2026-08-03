Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Kraftstoff im Visier Krimineller

Wer hat etwas gesehen?

Mörlenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es auf mehrere Liter Kraftstoff in der Straße "Juhöhe" abgesehen.

Zwischen Donnerstagabend (30.7.), 18 Uhr, und Samstag (1.8.), 16.45 Uhr, hatten sich die Kriminellen Zutritt zu einem dortigen Grundstück verschafft. Aus einer Baumaschine entwendeten sie Diesel im Wert von rund mehreren Hundert Euro bevor sie in unbekannte Richtung das Weite suchten.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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