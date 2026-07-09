Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Nächtlicher "Einbrecher" entpuppt sich als Bewohner

Achern (ots)

Ein vermutlicher Einbruch hat in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr einen Polizeieinsatz in Achern ausgelöst. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Mann, der auf der Rückseite eines Gebäudes über einen Vorsprung zu einem Fenster im ersten Obergeschoss kletterte und dort in das Haus einstieg. Mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Achern sowie eine Streife des Polizeireviers Bühl rückten daraufhin an und umstellten das Gebäude. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um einen Hausbewohner handelt. Dieser hatte seinen Haustürschlüssel vergessen und sich kurzerhand auf unkonventionelle Weise Zutritt zu seiner Wohnung verschafft. So konnte der nächtliche Einsatz rasch beendet werden, strafrechtliche Konsequenzen hatte der ungewöhnliche Heimweg nicht.

/jg

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