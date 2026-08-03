PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Senior
Kripo ermittelt

Viernheim (ots)

Im Laufe des Donnerstags (30.7.) brachte ein falscher Bankmitarbeiter einen 64 Jahre alten Mann aus Viernheim um sein Hab und Gut. Ersten Ermittlungen zufolge rief der angebliche Bankmitarbeiter bei dem Mann an und erlangte durch geschickte Gesprächsführung die PIN zu seinem Bankkonto, woraufhin es zu mehreren Geldüberweisungen kam. Die Kriminalpolizei ist nun mit dem Fall betraut und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei:

Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren. PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 09:55

    POL-DA: Riedstadt: 46-Jähriger nach Einbruch und Flucht festgenommen

    Riedstadt (ots) - Polizeikräfte nahmen am späten Samstagabend (1.8.) einen 46-Jährigen nach dessen Flucht vorläufig fest. Der Mann aus Gernsheim steht im Verdacht, zuvor in einen Baumarkt eingebrochen zu sein. Gegen 23.15 Uhr verständigten Anwohner über den Notruf die Polizei und meldeten verdächtige "Flexgeräusche" im Bereich des Baumarktes in der Straße Am ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 09:50

    POL-DA: Bischofsheim: Drogentest regiert positiv auf Kokain und Amphetamin

    Bischofsheim (ots) - Ein 38-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag (1.8.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Mainzer Straße hielten Beamte der Polizeistation Bischofsheim den Mann aus Rüsselsheim gegen 14.30 Uhr an. Während der Überprüfung fielen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 09:04

    POL-DA: Groß-Gerau: 27-jähriger Fußgänger verstorben / Keine Hinweise auf Fremdverschulden

    Groß-Gerau (ots) - Nachdem am späten Montagabend (27.7.) in der Schützenstraße ein tödlich verletzter 27 Jahre alter Mann auf der Fahrbahn aufgefunden wurde (wir haben berichtet) fand am Donnerstag (30.7.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion des Leichnams statt, um weitere Rückschlüsse zu erhalten, was zum Tod des Mannes geführt haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren