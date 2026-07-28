Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Sachbeschädigung

Südbrookmerland - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Sachbeschädigung

Auf einem Parkplatz in Wiesmoor wurde am Freitag ein Auto beschädigt. Unbekannte zerkratzten auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts an der Hauptstraße die Heckklappe eines schwarzen Dacia Bigster. Die Tatzeit ist zwischen 18.10 Uhr und 18.20 Uhr. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Oldeborg (Südbrookmerland) einen Autofahrer. Am Montag gegen 15 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw auf Straße Engerhafer Loog, als ihm ein Rollerfahrer entgegenkam. Der Autofahrer soll so auf den 15-jährigen Roller-Fahrer zugefahren sein, dass dieser umlenken musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich am Arm. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bootshafen fort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Er soll einen silbernen VW Passat gefahren haben und einer der vorderen Kotflügel soll beige gewesen sein. Der Fahrer wird beschrieben als um die 35 Jahre alt mit längeren Haaren. Hinweise auf den Autofahrer nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

In Aurich hat die Polizei am Montag einen E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Der 38-jährige Mann fuhr mit seinem E-Scooter gegen 14.45 Uhr im Bereich der Esenser Straße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Montag eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Gegen 17.17 Uhr fuhr eine 85 Jahre alte Fiat-Fahrerin auf der Dornumer Straße und wollte nach rechts auf die Moordorfer Straße abbiegen. Sie übersah dabei eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Unfall. Die 73-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

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