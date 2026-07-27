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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Jugendhaus
Aurich - Auto aufgebrochen
Großefehn - Geldbörse gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Jugendhaus

Unbekannte sind am Wochenende in ein Jugendzentrum in Norden eingebrochen. Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, stiegen die Täter in das Jugendhaus in der Parkstraße ein. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auto aufgebrochen

In der Timmeler Straße in Aurich wurde am Sonntag ein Auto aufgebrochen. Bislang Unbekannte zerstörten zwischen 1 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Parkplatz die Scheibe eines Audi Q5 und gelangten so in das Innere des Fahrzeugs. Die Täter bauten diverse Fahrzeugelektronik aus und flüchteten mit dem Diebesgut. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 6062165.

Großefehn - Geldbörse gestohlen

Zu einem Taschendiebstahl kam es am Samstag in Aurich-Oldendorf. Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in einem Discounter in der Straße Müllers Kamp die Geldbörse einer 66-jährigen Frau. Die Geschädigte hatte ihr Portemonnaie zur Tatzeit in einer Umhängetasche im Einkaufswagen verstaut. Der unbekannte Täter nutzte offenbar einen Moment der Unachtsamkeit und entwendete die Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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