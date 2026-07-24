Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Schwerer Sturz mit Pedelec

Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Schwerer Sturz mit Pedelec

Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag in Esens-Bensersiel schwer gestürzt. Die Frau fuhr nach gegen 17.20 Uhr auf dem Radweg an der Straße Am Hafen in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Hausnummer 10 stürzte sie nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die 69-Jährige in ein Krankenhaus.

Wittmund - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Wittmund-Leerhafe. Eine 73-jährige VW-Fahrerin war gegen 10.25 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs. In Höhe der Einmündung Edenskamp übersah sie offenbar, dass vor ihr eine 46-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste, und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde die 73-Jährige leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

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